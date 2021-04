Epidemien er stabil, men hvad vil påsken betyde?

Det seneste døgn er der kommet svar på 383.000 coronatest. Podepindene har været i aktion i næsebor og hals på et skyhøjt antal borgere op til den delvise genåbning, hvor en ren test i coronapasset er adgangsbillet til eksempelvis en tur i frisørstolen eller på massagebriksen.

Netop massetest er ifølge Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, en oplagt forklaring på, at kontakttallet er faldet en smule og nu ligger på et rundt 1-tal mod 1,1 ugen forinden.

»Massetest er en screening, hvor vi får fjernet nogle, som er smittede, men overhovedet ingen symptomer har. Vi får forkortet den tid, hvor de har mulighed for at smitte andre, og det påvirker det samlede antal nye smittede«, siger Viggo Andreasen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver på Twitter, at »epidemien i Danmark er stabil« og konstaterer, at det er et godt udgangspunkt for den igangværende genåbning. Han minder dog om, at »hvis der har været øget aktivitet i forbindelse med påskedagene, indgår dette dog endnu ikke i beregningen«.

Statens Serum Institut vurderede således inden påske, at der på den anden side af helligdagene meget vel kan komme et stigende smittetal som følge af, at mange har været sammen med venner og familie.