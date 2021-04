»En katastrofe«: Politikere er bestyrtede over høj smitte i Ishøj

Lokale nedlukninger af områder med højt smittetryk er et afgørende værktøj til at forhindre, at coronavirus breder sig med risiko for en tredje bølge af epidemien. Derfor er der kun én vej til åbne skoler i Ishøj Kommune, der har landets højeste incidens med over 400 smittede inden for de seneste syv dage: Bryd smittekæderne.

Sådan lyder det fra politikere på Christiansborg, der reagerer på, at kommunens borgmester, Ole Bjørstorp (Ishøjlisten), har sagt, at han er »alvorligt bekymret for«, at eleverne ikke kommer tilbage på skolebænken på denne side af sommerferien. Får han ret i sin spådom, vil det betyde, at børnene er afholdt fra fysisk samvær i klassen i knap otte måneder fra december 2020 og frem, hvilket kommer oven i den første nedlukning sidste forår.

»Det er en katastrofe, og det er synd for børnene«, siger Per Larsen, de konservatives sundhedsordfører.

Ishøj Kommune er blandt de 10 kommuner på Sjælland, hvor skoler og sfo’er på statsligt påbud fortsat holdes lukket på grund af for høje smittetal. Det gælder desuden Rødovre, Albertslund, Brøndby, Fredensborg, Gladsaxe, Halsnæs, Helsingør, Høje-Taastrup og Vallensbæk. Over halvdelen af kommunerne ligger i Københavns Vestegn, der gennem hele epidemien har været hårdest ramt af coronavirus. Vest for Storebælt er enkelte skoler lukket, men ikke samtlige skoler i en kommune.

Ser man på smittetallene, har Ishøj længst ned til den udmeldte grænse for, hvornår en kommune kan åbne skolerne igen. Inden påske fremlagde regeringen en model for automatisk nedlukning af skoler, sfo’er m.m. i kommuner med højt smittetryk. Modellen indebærer, at en kommune skal lukke ned, når incidensen er over 200 per 100.000 inden for syv dage. Der bliver i udregningen korrigeret for et eventuelt usædvanligt testmønster i kommunen, detaljerne i den udregning er ikke fremlagt endnu. Først når en kommune i en uge har haft en incidens under 200, kan nedlukningen ophæves.