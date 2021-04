Tidlig pubertet, kræft og problemer med fertiliteten: Sojabaserede alternativer til kød og mælk kan være usunde for børn

I disse år kommer der flere og flere plantebaserede alternativer til især kød og mejeriprodukter på supermarkedernes hylder, og en del danskere kaster sig ud i at indføre kødfrie dage i familien eller beslutter sig for udelukkende at spise vegetarisk eller vegansk. Folk er blevet bevidste om, at det kan gøre en forskel for klodens klima og deres egen og familiens sundhed.

Men en rapport, som DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet for Nordisk Ministerråd, slår nu fast, at der er grund til holde øje med, om der er soja i kostalternativerne – især hvis man har børn i voksealderen.