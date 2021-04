Smitteudbrud: Flere udsatte boligområder sat under lup

I begyndelsen af marts begyndte coronavirussen at bevæge sig fra opgang til opgang i bydelen Vollsmose ved Odense i et hastigt tempo.

Smittespredningen fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at iværksætte en ’særlig indsats’ i det lokale sogn for at bryde smittekæderne og inddæmme smitten hurtigst muligt. Sammen med Odense Kommune igangsatte styrelsen blandet andet massetests og intensiverede kommunikationsindsatsen for at bryde de sproglige barrierer, der hersker i området.

I dag holder sundhedsmyndighederne fortsat et vågent øje med bydelen, som står på listen over landets ’udsatte boligområder’, men Vollsmose er langtfra det eneste udsatte boligområde, som i denne uge har været eller fortsat er underlagt særlige smitteindsatser.

Ved indgangen til denne uge var der igangsat en særlig håndtering af udbrud i 13 (i dag 11) af landets 25 udsatte boligområder, som smitteudbruddet helt eller delvis kan spores tilbage til. Det samme gjorde sig i mandags gældende for 8 (i dag 7) af Danmarks 15 boligområder på regeringens ghettoliste, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 procent.

Og i flere tilfælde er mange indsatser – ligesom i Vollsmose – især målrettet minoritetsgrupper tilknyttet områderne.