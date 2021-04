Mens vi venter på Danmarks beslutning om AstraZeneca: Sådan gør de andre europæiske lande

På et pressemøde onsdag aften meddelte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at der er en mulig sammenhæng mellem vaccinen fra AstraZeneca og en række sjældne blodpropper. Derfor er det store spørgsmål: Skal Danmark fortsat tilbyde vaccinen?

EMA understreger, at blodpropper som følge af AstraZeneca-vaccinen er en »yderst sjælden« bivirkning, og derfor slår det på pressemødet fast, at det fortsat vil anbefale vaccinen til de europæiske lande, fordi det mener, at fordelene opvejer ulemperne.

Risikoen for at få den sjældne bivirkning efter et stik med den svensk-britiskproducerede vaccine er stadig usikker, men EMA oplyste endvidere, at tyske indrapporteringer viser, at blodpropperne har vist sig hos 1 ud af 100.000 vaccinerede borgere.

Vi afventer at få de danske resultater også, og forventer at komme med en udmelding i næste uge Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen

Herhjemme vil Sundhedsstyrelsen komme med en anbefaling i næste uge som tidligere planlagt, fastslår Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside torsdag. Danmarks brug af covid-19-vaccinen fra AstraZeneca er sat på pause indtil 15. april.

»EMAs vurdering viser, at det var vigtigt at få undersøgt den mulige sammenhæng. Det bekræfter for os, at vi i Danmark har vist rettidig omhu ved at sætte vaccinen på pause, mens vaccinen bliver undersøgt. Vi afventer at få de danske resultater også, og forventer at komme med en udmelding i næste uge på baggrund af den viden, vi har fået opbygget«, siger direktør Søren Brostrøm i en pressemeddelelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mens vi venter på dansk udmelding om brugen af vaccinen i fremtiden, kan vi i mellemtiden skæve til nogle af Europas øvrige lande og se, hvordan de griber håndteringen af vaccinen an.

Fælles for landene er, at myndighederne enten ikke længere giver vaccinen til yngre eller tilbyder yngre borgere en anden type vaccine. Det skyldes, at det er yngre og flest kvinder, der er blevet ramt af blodpropper i forbindelse med vaccinen. EMA understreger dog, at der ikke er fundet evidens for, at folk under 60 og kvinder er i særlig stor risiko.

Sverige:

Reaktionen på EMA’s udmelding onsdag aften var, at landet vil fastholde deres praksis, som er kun at tilbyde vaccinen til borgere over 65 år.

Norge:

Har ligesom Danmark sat brugen af AstraZeneca-vaccinen på pause indtil 15. april.

Storbritannien:

De britiske sundhedsmyndigheder anbefaler fra onsdag eftermiddag, at man tilbyder borgere under 30 år en alternativ vaccine.

Spanien:

Landets sundhedsminister, Carolina Darias, oplyser onsdag aften efter EMA’s udmelding, at man i Spanien kun vil tilbyde et stik med AstraZeneca til borgere i alderen 60 til 65 år.

Belgien:

Sundhedsmyndighederne har suspenderet brugen af vaccinen til borgere under 55 år.

Italien: