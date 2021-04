Ekspert kritiserer brist i coronapassets sikkerhed: »Man lader en ladeport stå åben. Det er hovedløst«

Kort efter at coronapasset er blevet taget i brug som adgangsbillet til blandt andet en tur på massagebriksen eller i frisørstolen, bliver der rejst kritik af den digitale sikkerhed på portalen sundhed.dk.

Med et par klik i en internetbrowser er det muligt – og i klokkeklar strid med loven – at ændre afgørende oplysninger i passet om ens status. Man kan således ændre datoen, for hvornår testen er foretaget, ligesom man også kan ændre selve svaret fra positiv til negativ.

Det er DR, der i en længere, udredende artikel viser, hvordan mediets journalister har ændret afgørende oplysninger, efter at de har hentet passet fra sundhed.dk. Ifølge reglerne må testen højest være 72 timer gammel, men tidspunktet kan altså ændres.

Peter Kruse, ekspert i it-sikkerhed hos firmaet CSIS, bekræfter, at det er relativt nemt at manipulere med oplysningerne i coronapasset.

»Det kræver få klik i en internetbrowser at ændre dato og tidspunkt. Det er dokumentfalsk og forbundet med en relativt høj straf at gøre det, men jeg er alvorligt bange for, at svage sjæle vil blive fristet til at snyde. Man kan meget nemt ændre på tidspunkt for test og andre oplysninger. Jeg mener, at designet er oldnordisk og baseret på tillid til, at folk ikke vil snyde«, siger Peter Kruse.