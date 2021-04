Praktiserende læge på Vestegnen må dræbe myter: Ændrer vaccinerne vores dna, gør de os syge, og indeholder de celler fra en chimpanse?

Ved siden af sit arbejde som praktiserende læge er Urfan Ahmed, hvad man kunne kalde mytedræber.

Hver uge dukker nye beskeder op på hans telefon på mediet WhatsApp med tvivlsomme fakta om smitte og corona. I øjeblikket er der mange beskeder, som handler om vaccinerne. Eksempelvis: Vaccinerne er udviklet så hurtigt, at de ikke er færdigtestede. Vaccinerne øger risikoen for, at moderkagen ikke sætter sig fast under en graviditet. Rna-vaccinerne ændrer vores dna. Vaccinerne øger risikoen for at få corona. Det er celler fra en chimpanse, som sprøjtes ind i kroppen. For at nævne et par af dem, som har floreret de seneste måneder.

»Jeg ser altid lige, hvad det nyeste rygte er på WhatsApp«, siger han.

Urfan Ahmed har pakistanske rødder, bor i Ishøj og er praktiserende læge i Store Hus i Avedøre. Dermed er han placeret helt centralt i den del af Danmark, som gennem hele pandemien har været hårdest ramt, og som også lige nu har landets suverænt største smittetryk.