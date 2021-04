Myndighederne guider: Sådan fejrer du coronasikker ramdan

Mens samfundet genåbner, og epidemien forventes at tage til i fart med flere smittede, indlagte og døde begynder muslimernes fastemåned ramadanen.

Fra tirsdag 13. april er det slut med mad, drikke, rygning og sex fra daggry til solnedgang, medmindre man er barn, syg, ældre, rejsende, gravid, menstruerende, ammende, sportsudøvere i konkurrence eller mand i krig. Fastemåneden slutter onsdag 12. maj med den store Eid-fest, der er en slags pendant til kristnes jul.

Sundhedsstyrelsen har netop, som det også var tilfældet med julen og påsken, offentliggjort gode coronasikre råd. Styrelsen anbefaler, at ramadanaktiviteter begrænses til husstanden eller en lille fast omgangskreds »på samme få personer«.

»Socialt samvær er en væsentlig del af det at fejre ramadan. Under ramadanen samles mange muslimske familier normalt for at spise sammen efter solnedgang. Tiden er dog ikke til store sammenkomster med familie og venner endnu. Som ved andre højtider i løbet af denne corona-epidemi, er det vigtigt at holde fast i vores smitteforebyggende råd, så vi kan fejre ramadanen på en hyggelig og samtidigt sikker måde«, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.