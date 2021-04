Danskerne: Religiøse grupper har spredt smitte under corona

Spørger man den almindelige dansker, lyder det fra mange, at religiøse grupper har bidraget til at sprede smitte under corona. Det viser de første resultater af en stor undersøgelse om vores tro og religiøsitet under pandemien fra Københavns Universitet, finansieret af Veluxfonden. I en meningsmåling svarer 26 procent, at de er »stærkt enige« i, at religiøse grupper i Danmark »i høj grad har bidraget til smittespredningen«, og hele 71 procent er i en eller anden grad enige i det. Spørgsmålet er stillet i maj, forklarer professor Lene Kühle, som har medvirket til forskningen.

»På det tidspunkt var det kendt, at der var øget smitte blandt etniske minoriteter, og der havde været opmærksomhed på digteren Yahya Hassans begravelse, men der havde ikke været smittespredning, som kunne spores til et trossamfund. Senere har der været smitte i kirkekor, og først i februar i år så vi det første regulære smitteudbrud i en moské. Derfor har jeg svært ved at se det som andet end en mistænkeliggørelse af religiøse fællesskaber, når et flertal så klart mener, at det religiøse er afgørende«, siger Lene Kühle, som er fra Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.