Fra mandag åbner og lukker alt automatisk: Ingen glæde i Ishøj

Champagnepropper må have sprunget lystigt blandt borgmestre, kommunalbestyrelser, forældre og frisør – eller tatoveringstrængende borgere i Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe fredag eftermiddag, da det blev offentliggjort, at fra mandag kan liberale erhverv og skoletilbud til store børn nu også genåbne. En uge senere end i resten af landet.

Dermed er det kun Ishøj Kommune, der som eneste kommune i landet fortsat ikke har sat genåbningshjulene i bevægelse. Ishøj får dermed heller ikke lov til af Epidemikommissionen fra mandag som i resten af landet at genåbne de mindre indkøbscentre, stormagasiner og arkader, som har et areal under 15.000 m2. For Ishøj Kommune har fortsat alt for mange smittede.

Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige er sammen med regeringen blevet enige om, at kommuner og sogne fra på mandag skal kunne nedlukke og genåbne »automatisk«.

Det sker, når en kommune kommer over 200 smittede borgere per 100.000. Og genåbning kan ske, når kommunen har holdt sig under de 200 smittede i en uge efter en »automatisk« nedlukning. Men som noget nyt er det 200 såkaldt testjusterede borgere, et mål, som tager højde for, at øget testning ved udbrud ikke skal holde skoler unødigt længe lukkede.

»Det kommer til at give en mere fair sammenligning på tværs af kommuner, så man ikke bliver straffet, når man tester meget lokalt. Man kan sige, at den ny opgørelsesmetode med testjusterede incidensrater skal sikre en hurtigere genåbning, så kommuner ikke straffes for virkelig at forsøge at finde så mange smittede som muligt og bryde smittekæder«, siger Lasse Engbo Christiansen, lektor på DTU Compute, Institut for Matematik og Computer Science.