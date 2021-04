SSI ventede et smittehop efter påske. Det er (endnu) ikke sket

Vi var mere sammen med familie og venner i påsken, men en uge efter 2. påskedag tyder intet på, at det har afstedkommet et hop i antal smittede, som Staten Serum Institut frygtede.

Instituttet udtrykte inden påskens helligdage ellers bekymring for, at antal smittede ville stige efter påske og henviste til, at det daglige antal smittede blev fordoblet fra 10. til 20. oktober sidste år.

Statens Serum Institut tolkede det sådan, at efterårsferien havde en betydning for smittehoppet, og instituttet har henvist til efterårsferien som skræmmeeksemplet på, hvad der kan ske med smitten, når vi har fri fra arbejde og har tid til at se familie og venner. Blandt andet op til jul. Siden kunne SSI dog ikke påvise en smittestigning som følge af julens helligdage.

Som optakt til påskeferien sagde læge Camilla Holten Møller fra SSI’s afdeling for infektionsepidemiologi og forebyggelse 30. marts til Politiken, at »vi tager det ret alvorligt, at vi efter tidligere ferier har set et hop i smitten. Vi er bekymrede over påsken, hvor vi forventer, at smittetallene vil stige«.