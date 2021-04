Genåbning kan øge uligheden: »Det er altså ude af proportioner, når ikke alle andre værktøjer har været afprøvet«

Det vigtigste og mest frygtede dokument for alle forældre og borgmestre vil fra nu og frem til sommerferien være et excelark fra Statens Serum Institut og især kolonnen ’status for automatisk nedlukning’.

Mandag blev landets første kommune nemlig ramt af den hammer, der fra nu af og hver dag automatisk vil sende hele skole- og uddannelsesområdet i en kommune eller kirkesogn hjem, hvis smitten bliver for høj.

»Nedlukket« står der i rødt i excelarket ud for Ishøj Kommune og dens 22.989 indbyggere. Det betyder, at alle grundskoler, sfo’er, klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelser, lokale kultur- idræts, fritids- og foreningsaktiviteter forbliver lukkede i hele kommunen. Ishøj er aldrig nået til fuld skoleåbning, men der kan etableres nødpasning, og sårbare elever er undtaget.

I mindst en uge skal alle børn og unge forblive hjemme fra skole og kammerater, før der kan åbnes. Det sker først, hvis smitten i 7 dage i en kommune har været under 200 konstateret smittede borgere per 100.000 indbyggere, når der tages højde for antal tests. Det er den grænse, regeringen og alle partier undtagen Nye Borgerlige er blevet enige om.

Ishøj er rød, mens Rødovre, Albertslund og Høje-Taastrup lige nu er gul: »Høj incidens, ikke nedlukket«. Var systemet trådt i kraft fredag, var børn og unge i Rødovre Kommune ikke i skole i dag.