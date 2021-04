Nu kan sogne også blive lukket ned – se tallene for dit eget område her

Alle taler om at genåbne samfundet. Men samtidig er områder med særlig høj smitte lukket ned som følge af en ny model for automatisk nedlukning, som trådte i kraft 12. april.

Den indebærer, at skoler, SFO med mere i en kommune skal lukke, hvis den testkorrigerede incidens overskrider 200 smittede de seneste syv dage per 100.000 indbyggere. Testkorrigeret betyder, at modellen tager højde for et ekstra højt antal test i en kommune.