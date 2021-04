Epidemien står stille. »Fantastisk flot«, mener Heunicke

Mens politikerne på Christiansborg varmer op til forhandlinger om næste fase af genåbningen af samfundet, så viser nye tal fra Statens Serum Institut, at epidemien er i ro. Den udvikler sig hverken i opad- eller nedadgående retning med et kontakttal på 1,0 ganske som i sidste uge.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) glæder sig over situationen og skriver på Twitter, at det åbner for at regne på, om der er plads til at genåbne samfundet yderligere. Han uddyber dog ikke, om han med ’yderligere’ blot mener næste fase eller en udvidet næste fase.

Den næste store dato i rammeaftalen om genåbning er onsdag 21. april, hvor planen er, at storcentre slår dørene på, ligesom der bliver mulighed for at nyde et måltid mad eller en stor fadøl udendørs hos caféer og restauranter. Dertil kommer, at museer, kunsthaller og biblioteker står til at åbne samt organiseret indendørs idræt for børn og unge under 18 år.

Som Politiken skriver i dag, så er der dog udbredt politisk pres på for at åbne mere af samfundet næste onsdag. Især de borgerlige partier mener, at der er grundlag for en mere omfattende genåbning, og Venstre har spillet ud med fem konkrete forslag. Blandt andet ønsker partiet, at restauranter og cafeer kan åbne for indendørs servering. SF ønsker kulturelle tilbud sidestillet med indendørs idræt og vil åbne f.eks. musikskoler og spejderklubber for børn.

Det såkaldte kontakttal er en matematisk udregning, der angiver, om smittekurven peger op eller ned. Når det er 1,0, betyder det, at 100 smittede giver coronavirus videre til 100 andre. Dermed bliver der over tid ikke flere smittede i samfundet. Der er dog ofte regionale forskelle, hvor kontakttallet i én region stiger, men falder i andre regioner.

I øjeblikket er incidensen - antal smittede per 100.000 indbyggere inden for de seneste syv dage - mere end dobbelt så højt i Region Hovedstaden som i de øvrige regioner.

Mere samvær i påsken

Kontakttallet er udregnet på baggrund af, hvordan smittetallene så ud for omkring ti dage siden og giver altså ikke et aktuelt billede af udviklingen. Alligevel bliver det ofte brugt som et pejlemærke for epidemien. Op til påske var der hos myndighederne bekymring for, om antal smittede ville stige markant som følge af øget samvær i påsken. Det er der dog endnu ikke meget, der tyder på.

Data fra HOPE-projektet på Aarhus Universitet viser, at vi så mere familie og andre, vi normalt ikke ser, i påsken, mens vores kontakt til kolleger naturligt nok faldt i helligdagene. Kontakttallet har dog ikke den ændrede aktivitet fra påsken med.

Men de aktuelle smittetal peger også i retning af, at epidemien er i ro, til trods for at samfundet er i gang med at genåbne. Antal indlagte er faldet til under 200 til laveste niveau siden slutningen af marts. Dog kan øget aktivitet i samfundet i forbindelse med genåbning efter påske - blandt andet af frisører og andre liberale erhverv - endnu ikke aflæses i indlæggelsestallet.

Men uanset hvordan man vender og drejer tallene, er Danmark milevidt fra det meget omtalte scenarie fra Statens Serum Institut, der pegede på omkring 870 indlagt i midten af april.

Det er fortsat på den københavnske vestegn, at vi finder kommunerne med de højeste incidenstal. De fire øverste på listen er Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund og Rødovre, mens de resterende seks på top-ti også tæller flere vestegnskommuner.