Professor: Vores opfattelse af risikoen ved vacciner minder om vores frygt for terrorangreb og flystyrt

Når vi slår bagdelen i et flysæde, er vi nødt til at give slip. For når hjulene løfter sig fra landingsbanen, kan vi absolut intet gøre for at påvirke udfaldet. Den manglende kontrol kan gøre os bange, for det kan jo gå galt. Vi ved, at i ekstremt sjældne tilfælde styrter maskinen ned. På samme måde med vacciner. Når væsken først er trykket ind i skuldermusklen, er der ingen vej tilbage. Så har vi per definition overgivet os til den risiko, det indebærer.

Også her er det kontroltabet, som gør, at vi har svært ved at forholde os til den faktiske risiko, men nemt kommer i vores følelsers vold. Dette aspekt er højaktuelt lige nu, hvor vaccination mod covid-19 er vejen ud af pandemien, og hvor der er sået tvivl om sikkerheden af flere vacciner.

Sådan lyder det fra professor i statskundskab på Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen, der under pandemien står i spidsen for HOPE-projektet, der blandt andet uge efter uge måler vores adfærd og holdninger. Risikoen for, at det netop er dig eller mig, som får en blodprop efter vaccination, er ekstremt lille. Men det faktum kan blive overskygget af vores frygt.