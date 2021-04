Sundhedsstyrelsen kommer med et opsigtsvækkende estimat om epidemiens udvikling

Et notat fra Sundhedsstyrelsen om baggrunden for at sende AstraZenecas vaccine ud i mørket rummer et både opsigtsvækkende og interessant estimat over, hvordan epidemien med corona vil se ud i Danmark om en måned til halvanden fra nu.

Vi vil ifølge et »konservativt« estimat fra styrelsen fra midten af maj og nogle uger frem have et smittetryk og en påvirkning af sundhedsvæsnet svarende til det nuværende, hvor omkring 200 coronasmittede borgere er indlagt. Måske vil smittetrykket ovenikøbet være endnu lavere end nu.

Estimatet er en helt central del af begrundelsen for beslutningen om at fortsætte udrulningen af vaccinationerne uden at gøre brug af den svensk-britiske vaccine, og det tegner samtidig et billede af fremtiden, der kan blive trukket frem i de aktuelle forhandlinger om den næste fase af genåbningen af samfundet.

Som direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Bostrøm forklarede på et pressemøde onsdag, har vi i Danmark i øjeblikket god kontrol over epidemien. Det kan enhver, der følger med i de daglige tal, bekræfte.