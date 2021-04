Overlæge om kronisk syge under nedlukning: »Mange har reageret ved at være ekstraordinært forsigtige«

»Jeg vil gerne igen understrege, at vi har en meget stor forpligtelse til især at hjælpe de svageste i vores samfund, dem, der er mest sårbare over for sygdomme, mennesker med kronisk sygdom, kræftpatienter og ældre. Af hensyn til dem må smitten ikke sprede sig«.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts sidste år, da regeringen lukkede ned for »al unødvendig aktivitet« som led i det såkaldte forsigtighedsprincip.

Ifølge patientforeninger lagde dette pressemøde kimen til et dilemma for mange af landets kronisk syge borgere: Mange valgte den sikre løsning og har siden da levet bag hjemmets fire vægge i frygt for det sygdomsforløb, som covid-19 potentielt kunne medføre.

»Når statsministeren meget alvorstungt og dystert siger, at sårbare skulle passe særligt på, så er det klart, at mange kroniske gigtpatienter, som i forvejen bliver hurtigere syge, tager budskabet til sig«, siger Mette Bryde Lind, som er direktør for Gigtforeningen.