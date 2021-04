Bente Klarlunds klumme: Det er vigtigt at tage onkeltesten, inden lægen tilbyder en behandling

Jeg har som forsker udført mange eksperimenter med forsøgspersoner. Fra tid til anden har mine familiemedlemmer været forsøgspersoner, og jeg plejer da også at joke med, at det kan være nødvendigt at rekruttere sine egne børn, når man ikke kan få godkendelse fra etisk komite. Det er en dårlig joke og et kikset forsøg på at være morsom. Det er dog ganske underholdende, når min søn skriver i sit cv, at han har blødt for videnskaben, eller når min far og sønner sammenligner deres ar efter muskelbiopsier og konkurrerer om, hvem der kan fremvise flest tegn på denne manddomsprøve.

Om denne familieinvolvering sagde en af mine venner: »Du har et sundt etisk kodeks. Du udsætter ikke andre for forsøg, du ikke vil udsætte dine allerkæreste for«. Denne test kaldes onkeltesten og kom på prøve i den forgangne uge.

Da professor Jens Lundgren blev udspurgt om AstraZeneca-vaccinen, der nu er taget ud af det danske coronavaccinationsprogram, lavede han ’dattertesten’ og gav et klart svar: »Hvis jeg spørger mig selv, om jeg ville give den her vaccine til min datter, der er 30 år, ville jeg sige nej«. Vi forstår på Lundgren, at har man sagt sådan, må rådet også være, at denne vaccine ikke skal udrulles, og i hvert fald ikke til den yngre del af befolkningen, der meget sjældent får en alvorlig coronainfektion med indlæggelse på intensiv og død til følge.

Denne form for etik har vi ikke altid haft. Den engelske læge Edvard Jenner fik æren for at have udviklet koppevaccinen. I 1796 smittede han gartnerens søn, en rask otteårig dreng, James Phipps, med kokoppevirus fra en malkepige. Da Phipps efter seks uger var uden symptomer, smittede Jenner ham med kopper, og Phipps blev ikke syg. Det var et risikabelt forsøg. Set med vor tids målestok var det rasende uetisk, at Jenner brugte sin gartners søn og ikke sin egen jævnaldrende søn som forsøgsperson.