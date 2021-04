196, 164, 145, 153 og 159: Lige nu sidder de spændt i Ishøj og venter på de to næste tal

For to uger siden var Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, bange for, at eleverne på kommunens skoler først ville komme tilbage i skole efter sommerferien. Nu ser det lysere ud i vestegnskommunen, der er to dage fra at opfylde kriterierne for at kunne lade alle skolebørn komme tilbage i klasselokalet.

»Jeg er mere optimistisk nu. Borgerne har taget corona mere alvorligt den seneste tid blandt andet ved at lade sig teste som aldrig før. Der har været en stor vilje til at få smittetallene ned. Folk holder bedre afstand«, lyder borgmesterens egen forklaring på udviklingen.

Ishøj er i skrivende stund den eneste hele kommune, der er ramt af modellen for automatisk nedlukning, som trådte i kraft for en uge siden og er blåstemplet af et flertal i Folketinget. Den indebærer, at en kommune skal lukke skoler, fritidsordninger m.m., når det testkorrigerede incidenstal overskrider 200 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage. Også liberale erhverv som frisører er fortsat lukkede.

Allerede inden automatisk nedlukning trådte i kraft, var kommunens skoler lukket ned efter statsligt påbud. Men en genåbning er tæt på. Ifølge modellen skal en kommune syv dage i træk være under en incidens på 200, før skolerne kan åbne igen. Den grænse har Ishøj nu været under i fem dage med tallene 196, 164, 145, 153 og 159.