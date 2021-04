Politikere i dilemma om kasseret AstraZeneca-vaccine

Det er en kompliceret sag, hvad der skal ske med de mere end en halv million doser af coronavaccinen Vaxzevria fra AstraZeneca, som Sundhedsstyrelsen har besluttet at lade udgå af Danmarks vaccinationsprogram på grund af risiko for en særlig type blodpropper, som har ført til dødsfald både herhjemme og i udlandet.

Derfor går der formentlig en uge mere, før Folketingets politikere træffer beslutning om, hvorvidt vaccinen må tilbydes borgere, der frivilligt måtte ønske at få den – og i så fald hvordan. Eller om de mange doser i stedet skal sælges eller doneres til lande, der er hårdere ramt af coronapandemien end Danmark.

»Det vigtigste er, at de doser, vi har og får, ikke går til spilde. En del andre lande har et markant større behov for vacciner, end vi har nu, og derfor kan vores doser være en kæmpe fordel for dem, hvis vi sælger eller donerer vores, når nu Sundhedsstyrelsen fraråder, at vi selv bruger dem. Det tager vi selvfølgelig meget alvorligt«, siger Radikale Venstres sundhedsordfører, formand for Folketingets Epidemiudvalg Stinus Lindgreen, efter et møde mellem Folketingets sundhedsordførere og partiledere mandag.