SSI ventede stigende smittetal efter påske. Det skete ikke

Borgerne i Danmark har tilsyneladende opført sig eksemplarisk under påskeferien. Der er i hvert fald aldrig kommet det hop i antal af smittede, som Statens Serum Institut frygtede, inden vi satte tænderne i et stykke rugbrød med karrysild, svælgede en kold bajer og gik med ungerne på jagt efter cellofanindhyllede marcipanæg i baggård eller have.

»Vores analyser af udviklingen af smitte efter påske har vist, at der samlet set ikke har været nogen stigning i smitten, men der har været en større variation i smittetallene end vanligt«, siger læge Camilla Holten Møller fra instituttets afdeling for infektionsepidemiologi og forebyggelse.

Vores dydige opførsel kan meget vel være forklaringen på, at epidemien fortsat er så godt under kontrol, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget natten til fredag i sidste uge lagde en ekstra portion genåbningsgodter i posen til næste fase, der træder i kraft onsdag.

Inden påskens helligdage rejste Camilla Holten Møller ellers advarselsflaget og udtrykte en vis nervøsitet omkring de dengang forestående fridage, hvor vi sædvanligvis er mere sammen med familie uden for husstanden end under epidemiens hverdag.