Vaccinedesigner tror ikke på Johnson-vaccine i Danmark: »Det vil Sundhedsstyrelsen aldrig gå med til. Det er jo raske mennesker, og vi har et etisk ansvar«

Forestil dig 130.000 promillehungrende gæster på den endnu usikre Roskilde Festival i begyndelse af juli i år. Forestil dig, at det alene bliver muligt, hvis alle festivalgæsterne er vaccinerede. Og forestil dig så, at risikoen for bivirkninger ved Johnson-vaccinen er identisk med risikoen for de alvorlige blodproplidelser, som den nu droppede AstraZeneca-vaccine medfører.

Så vil 3-4 unge få så alvorlige blodpropper i hjerne og bughulen, et lavt antal blodplader og blødninger, at alle ikke overlever.