»Det er uacceptabelt at byde et helt gymnasium og så mange elever det her chok«

Stella Villaro Nolsøe sad foran sin computer, da hun for en uge siden fik en mail om, at hendes skole, Gefion Gymnasium, lukkede ned næste dag på grund af et højt antal smittede i Sankt Pauls Sogn i København, hvor gymnasiet har adresse. Nej, ikke igen, tænkte hun.

»Det ødelagde totalt humøret. Det var nærmest som at blive slået i hovedet«, husker Stella Villaro Nolsøe, der går i 2. g og er en af to forpersoner i elevrådet.

Det, som gjorde det ekstra slemt, var, at gymnasiets 1.250 elever kort forinden var vendt tilbage i skole efter knap 4 måneders lockdown. Inden påske havde de smagt på det normale liv, da hver klasse havde et par dage sammen til udendørs undervisning. Efter ferien åbnede skolen 6. april for undervisning indendørs. Modellen var, at den ene halvdel af eleverne opholdt sig på skolen den ene uge, mens den anden halvdel fulgte undervisningen via nettet. Ugen efter byttede de. Det skulle begrænse kontakten mellem eleverne og mindste risikoen for ny smittespredning og ny nedlukning.