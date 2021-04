Indtil videre er der ikke meget andet at sige end: Skål! Nyd friheden. Men vil det ramme os som en boomerang?

Det var, som om alle et øjeblik glemte alt om coronavirus og lod smilene flække ansigtet på tværs. Over hele landet myldrede borgere i alle aldre ud fra deres hi.

Nogle faldt i staver foran malerier på museer og lod sig henføre af kunsten. Andre spiste højt belagt smørrebrød på deres foretrukne restaurant og skyllede efter med iskolde fadøl. Svømmeglade børn kastede sig i klorvandet for første gang i år.

Liv og glade dage. Som vi husker det fra før 2020.

Det er selvfølgelig alt for tidligt at fælde dom over, i hvilket omfang de seneste dages øgede aktivitet i samfundet har medført ekstra smittespredning. Der vil gå et par uger eller tre, før genåbningens fase to slår igennem i Statens Serum Instituts daglige tal, der længe har set meget stabile ud.

Først engang i maj vil vi se, hvor effektivt et våben massescreening og coronapas - ud over vaccination - er til at holde smittetallene nede, i takt med at vi gradvist vender tilbage til en lidt mere normal tilværelse.