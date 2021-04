Indien havde forudset smittebølge. Ikke en tsunami

Et tiltagende eskalerende smitteudbrud i Indien har i dag omfavnet det asiatiske land på et hidtil uset niveau blandt alle verdens nationer under hele pandemien. Søndag blev der registreret 350.000 nye smittetilfælde, svarende til 25 tilfælde per 100.000 indbyggere. I Danmark er det seneste tal 9 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Smittetallet i Indien er eksploderet siden tidlig marts, og i alt er der akkumuleret godt 17 millioner smittetilfælde siden pandemiens udbrud. Kun USA har med sine 32 millioner smittede flere

Og flere eksperter peger på, at smitte- og dødstallet potentielt kan være langt højere, end de indiske myndigheder kan bekræfte.

»Jeg tror, at det faktiske antal på folk, der dør af covid-19, er to til tre gange højere, end regeringen rapporterer«, siger dr. Manas Gumta, som er generalsekretær for lægesammenslutningen AHSD i delstaten Vestbengal, til The Guardian.