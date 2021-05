»Rent ud sagt havde jeg pissemeget lyst til, at vi skulle bolle, men det ville bare ikke lykkes«.

Kristian Rietzke har et frit sprog, når han fortæller om, hvordan hans rejsningsproblemer begyndte, da han var midt i 50’erne.

»Jeg kunne ikke forstå det. Jeg var meget tændt, men i underkroppen var der ved at blive slukket for flammen. Jeg tænkte, at vi måtte lege lidt mere, men rejsningen kom ikke tilbage«.

Hans mission med at stå ærligt frem med sit problem er, at nu er det på tide at nedbryde tabuet. Vi skal turde stå ved det, hvis vi oplever, at de seksuelle funktioner svigter, og det nytter ikke noget at lægge fingrene imellem.

»Der er rigtig meget Carl-Mar, stiv pik og modvind over den måde, vi taler om sex på. Vi mangler en diskussion om det her på et andet niveau, hvor folk tør være sårbare. Ellers går alt for mange glip af at få hjælp og få sexlivet tilbage«.

Q