Dansk vaccineproduktion er interessant: »Der er virkelig spændende perspektiver i at lave næste generation«

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil allerede fra 2022 sikre en produktion af vacciner – og særligt den mRNA-vaccineteknologi, som ligger bag Pfizer/BioNTech og Modernas coronavacciner – placeret i Danmark. Det har hun netop meddelt via interview med Børsen, DR og TV 2.

»Vacciner er supervåbnet mod covid-19, og derfor vil vi have flere og et længere tidsperspektiv«, siger Mette Frederiksen.

Regeringen vil undersøge markedet, og det kan munde ud i et udbud, hvor private vaccineproducenter byder ind på opgaven: producer coronavacciner i Danmark!

Politiken har stillet direktør i Lægemiddelindustriforeningen (Lif) Ida Sofie Jensen og professor i vaccinedesign Camilla Foged, Københavns Universitet, nogle af de ubesvarede spørgsmål.

Nej. Mette Frederiksen siger direkte, at det ikke skal være den danske stat, der skal stå bag en kommende vaccineproduktion. Vaccinerne skal fremstilles på »kommercielle vilkår«, altså af private firmaer. Dermed lægger statsministeren afstand til at genetablere en vaccineproduktion a la den, der blev solgt fra Statens Serum Institut i 2016 til et saudisk firma for 15 millioner kroner.