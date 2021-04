Epidemien er stabil trods genåbning af samfundet

Mens borgere strømmer ud i solen og nyder smørrebrød og kolde fadøl på landets serveringssteder, ser epidemien ud til at være nogenlunde stabil.

Ganske vist er det endnu for tidligt at se den seneste genåbning afspejlet i smittetallene, men det såkaldte kontakttal, der er en matematisk udregning af, om epidemien vokser eller bliver mindre, er målt til 1,0. Det indikerer, at 100 personer smitter 100 andre. Det er et lille fald fra sidste uges kontakttal på 1,1, og der er derfor ingen tegn på, at en tredje bølge med coronavirus nærmer sig i en tid, hvor andre europæiske lande er under hårdt pres.