Statens Serum Institut afviser alternativ restaurantmodel: Statens Serum Institut afviser alternativ restaurantmodel: Intet krav om bordbestilling vil øge smitterisiko

Det går ikke, det øger smittespredningen.

Sådan lyder den faglige vurdering fra Statens Serum Institut til det forslag, som eller er kommet fra restaurationsbranchen.

Den ønskede at afskaffe det forkætrede krav om bordbestilling senest 30 minutter før ankomst til indendørsservering mod at kapaciteten på restauranter, barer, cafeer, værtshuse og andre udskænkning- og serveringssteder bliver reduceret med enten 10 eller 15 procent.

Men det forslag afvises nu af Statens Serum Institut, da det vil kunne øge smittespredningen, hedder det i et notat, som erhvervsministeren netop har oversendt.

»Det vurderes at et skærpet arealkrav ikke i samme omfang som tidsbestilling vil medvirke til at begrænse antallet af impulsive gæster – især i barer og værtshuse. Begrænsninger i antal af gæster ved et arealkrav på 10% henholdsvis 15% vurderes at være så begrænset at risikovurderingen for smitte for serveringssteder øges til Middel-Høj«.