Stor rokade: Ishøj er raslet ned ad smittetabellen. I nordsjællandsk kommune er billedet et andet

For tre uger siden var Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, Ishøjlisten, bange for, at eleverne på kommunens skoler først ville komme tilbage i skole efter sommerferien.

Det fik den konservatives sundhedsordfører på Christiansborg, Per Larsen, til at kalde kommunens høje smittetal for »en katastrofe«.

Men nu er stemningen helt anderledes hos den ishøjanske borgmester. Kommunen er nemlig den seneste tid gået fra en solid førsteplads til en 12. plads over kommuner med højst smittetryk, og det er Ole Bjørstorp naturligvis glad for.

»Det har været en hård tid, og det så håbløst ud i starten, men vi fortsatte med det hårde arbejde, og det kan man sige, at det har givet et resultat. Det er mig glædeligt, men vi er fortsat opmærksomme på smitten«, siger Ole Bjørstorp.

Incidensen, altså antal smittede per. 100.000 indbyggere, ligger lørdag på 133 i Ishøj – hvor Billund nu er den kommune i Danmark med det højeste smittetryk med incidenstallet 278.