Lige nu forhandler partier om næste genåbning: Se, hvad der kan blive lempet i din hverdag

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og flere partier mødes netop nu for at forhandle om tredje fase af genåbningen. Spillesteder, biografer og indendørs idræt åbner formentlig, mens forsamlingsloftet står til at blive lempet. Men med den nuværende epidemikontrol kan mere måske åbne. Se her hvad.