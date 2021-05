Lige nu forhandler partier om næste genåbning: Se, hvad der kan blive lempet fra torsdag

I dag kan vi blive klogere på, hvad tredje etape af genåbningen, og dermed din hverdag fra torsdag, byder på.

De seneste par dage har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) haft møder med aftalepartierne for at diskutere, hvad der skal genåbnes, og hvilke restriktioner der lempes fra torsdag 6. maj. Klokken 17 mandag fortsætter forhandlingerne. Allerede nu ved vi, at der er lagt op til genåbning af indendørsidrætten og kulturlivet.

Kulturen: For kulturen gælder det, at konferencer, spillesteder, teatre, biografer og lignende kulturlokaler formentlig må åbne. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

Idræt: Mens indendørsidræt for børn og unge allerede er åbnet, vil indendørs idræt for alle over 18 år, der har et coronapas, blive en mulighed. Det er endnu uklart, hvilke sportsgrene den endelige aftale omfatter, og hvor mange man må samles.

Forsamlingsloftet: Indendørs hæves forsamlingsloftet fra 10 personer til 25 personer. Udendørs hæves forsamlingsloftet fra 50 personer til 75 personer.