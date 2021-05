Jeg går ofte forgæves på apoteket efter medicin. Kan du gøre noget?

Holger: Jeg er kronisk syg, ovenikøbet multisyg. Jeg har nemlig adskillige sygdomme, både diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og Parkinsons syge. Det er ofte en udfordring, når jeg skal hente medicin på apoteket. Ofte går jeg forgæves, fordi medicinen ikke er der. Det er virkelig frustrerende. Kan du ikke påvirke apotekerne, så de kan finde en ordning, så de kan hjælpe borgere som mig, så vi ikke hele tiden skal gå forgæves?

Bente Klarlund Pedersen: Jeg kan godt forstå, at du frustreret. Jeg har stået i samme situation, da jeg skulle hente noget medicin til en af mine venner, der var for syg til selv at gå på apoteket. Men nu har apotekerne i Danmark lanceret en supersmart app ’apoteket’, som gør det lettere for os alle sammen at få overblik over vores medicin.

Svingende leverancer af visse typer medicin, f.eks. Parkinson-medicin, har været et problem de seneste år. Er medicinen i restordre, og kan apotekerne ikke længere købe den hjem, kan man nu i appen se, om der skulle være apoteker i nærheden, som stadig ligger inde med et par pakninger. Denne gennemsigtighed i apotekernes lagre er helt ny og har været efterlyst af både patienter og myndigheder.