Vil du tage imod vacciner, Sundhedsstyrelsen har dømt ude?

Efter den politiske aftale om en frivillig ordning, hvor borgere kan vælge at blive stukket med en af de to vacciner, der aktuelt er sendt i skammekrogen, spekulerer en del borgere formentlig over, om de skal tage imod tilbuddet. For hvor stor er risikoen for, at jeg bliver ramt af det alvorlige blodpropsyndrom, der i sjældne tilfælde rammer dem, der fået vaccinen fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson? Hvad betyder min alder og mit køn?

Der er på ingen enkle svar på de spørgsmål, men alligevel kan man blive klogere ved at læse det 31 siders notat, der er Sundhedsstyrelsens grundlag for at trække Johnson & Johnson-vaccinen ud af det danske program.