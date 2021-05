Politisk prestigeprojekt, der skulle hjælpe sårbare borgere, kuldsejler totalt: Flere udsættes for tvang

Du er så voldsom, så vred, så psykotisk, så meget i dine følelsers vold, så selvskadende, at en psykiater bestemmer, at du akut og med tvang skal indsprøjtes med krads beroligende medicin. At du skal fastspændes til en seng i timer med tykke læderbælter mod din vilje. At stærke plejere skal fastholde dig fysisk, så ikke kan bevæge dig det mindste.

Tvang i psykiatrien er voldsomt og skal derfor ifølge alle psykiatere, faglige retningslinjer og vejledninger være absolut sidste udvej. Men det danske niveau for tvang mod sindslidende har i alt for mange år ligget alt for højt.

Derfor valgte regeringen i 2014 stærkt støttet af et samlet Folketing og årelangt negativt fokus på de alt for mange bæltefikseringer og alt for store brug af tvang, at nu skulle det én gang for alle være nok. Brugen af bæltefiksering skulle halveres fra 2015 til 2020. Ligesom den samlede brug af tvang skulle nedbringes markant.

Torsdag offentliggjorde Sundhedsstyrelsen den endelige rapport, der er lige så nedslående, som den udstiller et politisk, fagligt og menneskeligt svigt.

For stik imod alle skåltaler, politiske psykiatridrømme og flotte ambitioner er projektet ’Mindre tvang i psykiatrien’ kuldsejlet. Mislykkes. Dumpet. Og det udstiller den enorme politiske impotens, der ville få langt større konsekvenser og politisk betydning, hvis ikke det lige er fordi, det gælder psykisk syge medborgere. Nogle af landets mest forpinte, hvor løsningerne er svære og komplicerede og ikke sikres ved indkøb af en ny strålekanon eller coronavacciner.