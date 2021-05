Professor: »Medicin er et fantastisk godt hjælpemiddel i behandlingen af svær overvægt, men det bliver ikke brugt nok. Slet ikke«

Professor Jens Meldgaard Bruun er fuldkommen klar i spyttet, da Politiken spørger ham, om flere med overvægt burde få fedmemedicin.

»Ja! Medicin er et fantastisk godt hjælpemiddel i behandlingen af svær overvægt, men det bliver ikke brugt nok. Slet ikke«.

Baggrunden for spørgsmålet til professoren, som er lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt på Aarhus Universitetshospital, er gårsdagens nyhed om banebrydende dansk forskning, som viser, at en kombination af fedmemedicin og motion er et særdeles effektivt værktøj til at bevare vægttab.