For anden dag i træk er der under 1.000 nye coronatilfælde

Der er det seneste døgn registreret yderligere 874 coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Antal indlagte stiger med syv til 150. Der er ingen nye dødsfald.

Det er sket på baggrund af 192.738 PCR-prøver. Andelen af smittede blandt testede - den såkaldte positivprocent - er 0,45.

Før weekenden var der to dage, hvor antallet af smittetilfælde var over 1.000. Torsdag var der 1.012 nye tilfælde, mens der fredag var 1.023. Lørdag var tallet 677 og altså 874 søndag.

Da der det seneste døgn ikke er registeret flere dødsfald, er det i alt fortsat 2497 personer, som er afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

Antallet af indlagte er fortsat i den lave ende af skalaen set over de seneste måneder med nu 150. Det svarer til niveauet omkring slutningen af oktober.

Der er 31 personer indlagt på intensivafdelinger. 17 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Ekspert: Vaccinerne virker

At antallet af indlagte på trods af genåbningen af samfundet er så lavt, er et tegn på, at vaccinerne virker. Det mener Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge.

»Det går i den helt rigtige retning, for selv om smittetallet er højt, kan det sagtens håndteres. De lave indlæggelsestal tyder på, at vaccinerne for alvor virker. Dem, som ville være blevet rigtigt syge af virusset, er vaccineret«, siger han.

Man vil først kunne se, om torsdagens yderligere genåbning har haft en effekt på antallet af smittede om en uges tid, fortæller Mogensen.

Det seneste døgn er der også foretaget 276.458 lyntest. De positive tilfælde herfra indgår først i de daglige smittetal, når de er bekræftet ved en PCR-test. Dette skyldes, at der er større usikkerhed forbundet med svarene fra lyntest.

Antallet af danskere, der har fået mindst ét vaccinestik mod covid-19, er søndag opgjort til 25,5 procent.

14,5 procent har fået begge vaccinestik og regnes for færdigvaccinerede.

ritzau