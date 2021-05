Overlæge: »Smittetallene ser ud til at være let faldende til stabile, og det er et godt tegn, jeg så bare gerne, at det gik lidt hurtigere«

Siden søndag er der registreret 932 nye tilfælde af coronasmittede i Danmark.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag.

»Det ser ud til at være det nye normale, at der er omkring 1000 smittede per dag«, siger Thomas Benfield, der er overlæge og professor på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Sammenlignet med tallene fra søndag er det en stigning på 58 tilfælde.

Der er mandag indlagt 153 personer, som er smittet med corona, fortæller ministeren.

Det er en patient mere end søndag.

»Smittetallene ser ud til at være let faldende til stabile, og det er et godt tegn, jeg så bare gerne, at det gik lidt hurtigere«, siger Thomas Benfield.

På pressemødet fortalte Magnus Heunicke også om situationen.

Det er en stigning. Men det skal ses i forhold til, at vi i april genåbnede restauranter og værtshuse. Derfor var det ventet, at smitten vil stige. Det er ikke nogen alarmerende udvikling Magnus Heunicke, sundhedsminister (S)

»Det er en stigning. Men det skal ses i forhold til, at vi i april genåbnede restauranter og værtshuse. Derfor var det ventet, at smitten vil stige. Det er ikke nogen alarmerende udvikling«.

»Vi står stadig et godt sted i Danmark, når det gælder epidemien«, siger Magnus Heunicke.

Fortrøstningsfulde omkring smitteniveauet

Både Magnus Heunicke og Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, er mandag ved pressemødet fortrøstningsfulde omkring smitteniveauet.

Det skyldes blandt andet, at 1,5 millioner danskere nu er blevet vaccineret mod corona. Det svarer til en tredjedel af personer over 16 år i Danmark, som får tilbudt vaccinen, siger Søren Brostrøm.

Der er mandag 27 personer indlagt på intensivafdeling med coronasmitte, og det er et fald på fire indlagte i forhold til tallene søndag.

»Vi har meget få indlagt på intensivafdelingerne nu. Det er bestemt noget, vi kan håndtere i sundhedssystemet«, siger Søren Brostrøm.

Ifølge Thomas Benfield, der er overlæge og professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, er det godt at indlæggelsestallene er lave. Men det er forkert at se det, som om der er plads til flere indlæggelser.

»De pladser står jo ikke tomme. Vi har et sundhedsvæsen, der kun har de pladser, og de bliver jo brugt til noget andet, når der ikke er en indlagt med corona«, siger han.

Han forventer, at antallet af indlagte på intensivafdelinger vil falde yderligere i de kommende uger.

Tallene plejer at komme klokken 14 fra Statens Serum Institut, men sundhedsministeren har afsløret nogle af tallene på pressemødet, der blandt andet handler om en rykning af vaccinekalenderen.

ritzau