Se kommuner og sogne med højest smitte: Så tæt er København på nedlukning

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har fundet et nyt »helt ekstremt potent våben«, der ifølge ham foruden massetest og stigende vaccination har medvirket til, at Danmark ikke har fået en større tredje nedlukning – nemlig de automatiske nedlukninger af kommuner og sogne.

Siden april har lokalområder risikeret at lukke ned, hvis smitten blev for høj, som det skete fredag i Hørsholm Kommune og mandag i Tingbjerg Sogn i Københavns Kommune.

»Det er de lokale nedlukninger, der gør, at den brede nationale genåbning er muligt. Og jeg ved godt, at det ikke er sjovt, når man bor i et sogn eller en kommune, der rammes af de her nedlukninger. Eller er tæt på at gøre det. Men det er et ekstremt vigtigt værktøj for os, for det betyder, at resten af Danmark kan fortsætte med genåbningen«, sagde Magnus Heunicke.