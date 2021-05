Professor bag nyt studie af spædbørn: »Parabener er nok mere hormonforstyrrende, end vi troede«

Når folk, der har med rotter at gøre, skal afgøre en nyfødt gnavers køn, kigger de på afstanden mellem kønsorgan og numsehul. Kort afstand er lig med en hun. Hvis afstanden er længere, er det en han.

Selv om der findes lettere måder at se forskel på menneskebørns køn, er mellemkødsafstanden faktisk også en udtalt markør for, om det er en dreng eller en pige. Afstanden kan også være en markør for frugtbarhed, især hos drenge, viser studier. Og nu slår ny, opsigtsvækkende forskning fra Danmark fast, at parabener kan påvirke den mellemkødsafstand, mennesker bliver født med. Dermed kan parabener formentlig også påvirke fertiliteten.