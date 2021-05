Ekspert: »Jeg er helt enig med de praktiserende læger i, at tilvalgsordningen ikke bør oprettes«

To af landets førende eksperter i blodsygdomme er helt enige med de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM, der nu direkte fraråder alle borgere at lade sig vaccinere med AstraZeneca- og Johnson&Johnson-vaccinerne i den politisk ønskede tilvalgsordning, der knokles på at få etableret i disse dage.

For de to vacciner – som Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler – kan i sjældne tilfælde hos omkring 1 ud af 40.000 vaccinerede udløse en livstruende blodsygdom, Vitt, i ellers helt raske borgere, som kan invalidere, skade, og som slår 20-40 procent ihjel.

»Jeg er helt enig med de praktiserende læger i, at tilvalgsordningen ikke bør oprettes. Vi kan risikere at skade ellers raske, unge mennesker, fordi vi vil beskytte dem mod en sygdom, der for dem personligt er mindre alvorlig og farlig, end hvis de får Vitt som følge af vaccinen. Så jeg sympatiserer fuldstændig med de praktiserende læger, men de går nok et skridt for langt i forhold til, hvad vores lille studie af blodstørkning og blodplader kan sige noget om på nuværende tidspunkt«, siger professor i blodpropper og blødninger, overlæge, ph.d. Anne Mette Hvas.

Hun rådgiver også Sundhedsstyrelsen og var en af hovedforskerne, der fastslog, at AstraZenea-vaccinen kan udløse Vitt (Vaccine-induceret immun trombotisk trombocytopeni), ligesom hun rådgav de læger, der forgæves kæmpede for at redde en 60-årig kvinde, der døde af blodsygdommen kort efter AstraZeneza-vaccination.