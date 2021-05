Trods mangel står 1250 læger i kø til at blive godkendt

28 måneder. Så lang tid kan man som læge fra et land uden for EU forvente at skulle vente, før Styrelsen for Patientsikkerhed kigger på ens ansøgning om at få godkendt sin autorisation i Danmark.

I øjeblikket står 1250 udenlandske læger i kø til at få behandlet deres ansøgninger.

Det skriver Jyllands-Posten.

Den lange ventetid møder kritik fra Lægeforeningen.

Formand Camilla Noelle Rathcke efterspørger ’flere ressourcer og et mere fleksibelt system. Det vil klæde os som land, når vi virkelig mangler læger’.

»Det er utrolig ærgerligt, når vi har dygtige udenlandske læger, der banker på, at vi bruger så lang tid på at få dem igennem en ordentlig proces herhjemme. Vi skal sikre os, at vi får glæde af den arbejdskraft, de her mennesker kommer og tilbyder os«, siger hun.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, kalder det problematisk, hvis systemet er så rigidt, at det skræmmer kvalificerede læger fra at søge mod Danmark.

Selvfølgelig ikke i orden

Over 150.000 danskere har i år ingen fast læge. Statsminister Mette Frederiksen (S) kaldte op til folketingsvalget i 2019 – før hun blev statsminister – lægemanglen ’akut’.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at den i øjeblikket stadig behandler ansøgninger fra så langt tilbage som januar 2019.

Sundhedsministeriet erkender i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at behandlingstiden »selvfølgelig ikke er i orden«.

Ministeriet oplyser, at coronakrisen har påvirket ventetiden, og at man skal have løst problemet hurtigst muligt.

Flaskehalsen opstår, fordi læger, der kommer fra lande uden for EU, skal have godkendt deres lægeautorisation i Danmark, før de kan begynde at arbejde som læge i landet.

Godkendelsen skal blandt andet sikre, at lægen lever op til en række faglige og sproglige krav.

ritzau