Endnu 964 tilfælde - smitten i København bekymrer professor

Der er det seneste døgn konstateret 964 coronasmittede, viser søndagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Dermed ligger antallet af smittede på nogenlunde samme niveau som hidtil i maj, hvor det flere dage har bevæget sig omkring 1000.

De nye smittetilfælde er fundet blandt 173.269 PCR-test. Det svarer, til 0,56 procent af testene er positive for coronavirus.

Tallet kendes også som positivprocenten og har siden slutningen af januar dagligt været under 0,50 frem til maj. I maj har den flere gange været over 0,50.

Det kan dog være svært at sammenligne positivprocenten med perioder, hvor betingelserne for - og omfanget af - test har været anderledes.

Ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, er situationen på landsplan stabil.

»Men det, der kan bekymre mig lidt, er udviklingen i København. Der har vi set en støt stigende tendens over de seneste mange dage«, siger han.

Et af landets højeste incidenstal

De seneste syv dage er der konstateret 1504 smittede i København. Det betyder, at byen har et af landets højeste incidenstal.

Tallet sætter antallet af tilfælde i forhold til et fast befolkningstal i et forsøg på at gøre det muligt at sammenligne smitten i byer med forskellig størrelse.

Hans Jørn Kolmos peger på, at udviklingen formentlig skyldes, at København er det område, der er tættest befolket i Danmark.

Samtidig er der også mange yngre mennesker, hvor smitten især sker i øjeblikket, ligesom andelen af vaccinerede i København er lavere end i resten af landet.

»Vi skal ikke meget højere op, før vi nærmer os noget, der minder om nedlukning«, siger professoren.

30 nye indlæggelser

Tallene fra SSI viser desuden, at der er sket 30 nye indlæggelser blandt smittede.

Søndag morgen var i alt 164 personer indlagt på et af landets hospitaler. Det er to flere end for et døgn siden.

Når tallet ikke stiger mere, er det, fordi der også er nogle, som bliver udskrevet.

Det samlede antal indlagte har i løbet af maj bevæget sig mellem 140 og 190 indlagte, efter at det generelt er faldet siden nytår. Her nåede det epidemiens top med knap 1000 indlagte.

I denne uge har der i de daglige opgørelser været mellem 150-170 indlagte i alt.

Af de 164 indlagte søndag ligger 32 personer på en intensivafdeling. 19 af dem er tilkoblet en respirator.

Der er ikke registreret nogen nye coronarelaterede dødsfald i opgørelsen.

ritzau