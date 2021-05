SSI er bekymret over indisk variant

Statens Serum Institut (SSI) er bekymret for den indiske coronavariant, siger afdelingschef Tyra Grove Krause, efter at den britiske regering fredag fortalte, at varianten ser ud til at være mere smitsom.

»Vi er bekymrede for denne her variant på grund af den udvikling, vi ser i England og i Indien. Men den ser ud til at være under kontrol i Danmark«, lyder det fra Tyra Grove Krause.

Det er særligt varianten B1617 version 2, som der er bekymring for i England. Den er der set 52 tilfælde af i Danmark siden uge 13, fortæller Tyra Grove Krause. Der ses dog ikke en markant vækst.

»Det har primært været i smittekæder, der har været relaterede til rejsende«, fortæller hun.

Varianten ser ud til at være mere smitsom end den britiske variant, B117, som i løbet af foråret også blev den dominerende i Danmark. Den britiske regerings lægefaglige toprådgiver, Chris Whitty, fortalte fredag, at han forventer, at varianten derfor vil blive den dominerende i landet.

Varianten har mutationer, som har været forbundet med nedsat følsomhed over for vacciner. Men det ser ikke ud til at være så udbredt.

»På nuværende tidspunkt er vi ikke så bekymrede for vaccinernes effekt over for varianten«, siger Tyra Grove Krause.

ritzau