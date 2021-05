Kan man undgå vaccinebivirkninger, hvis man motionerer?

Kirsten Palmvang: I forbindelse med din artikel om fordelene ved at motionere i forbindelse med udsættelse for covid-19 har jeg et spørgsmål: Når man læser Sundhedsstyrelsens beskrivelse af bivirkninger ved vacciner, fremgår det (blot), at det er individuelt, hvor meget man rammes af disse.

Mon du kan sige, om dette også kan have sammenhæng med en i øvrigt sund krop? Altså således, at man ikke får bivirkningerne ved vaccination, hvis man motionerer og dermed har et godt immunforsvar?

Bente Klarlund Pedersen: Når kroppen udsættes for en infektion eller en vaccine, skal immunsystemet reagere ved at danne hukommelsesceller, antistoffer og inflammation. Det er imidlertid vigtigt, at immunsystemet nedreguleres igen, når infektionen er bekæmpet. Sker dette ikke, kan selve inflammationen blive problemet. Det er det, man ser ved den alvorlige covid-19-infektion, der kræver indlæggelse, i nogle tilfælde på intensiv. Da fysisk aktivitet skaber antiinflammation, kan det forklare, at fysisk aktive personer har nedsat risiko for den alvorlige covid-19.