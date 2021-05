Kvinde: Er der noget, der kan hjælpe mig med at få karsprængningerne på benene væk?

Bente: Nu melder sommertiden sig, og jeg elsker at gå i shorts. Men i de senere år har jeg fået flere og flere blodsprængninger på benene, faktisk så mange, at jeg helst undgår at gå i shorts og kjoler, hvor man kan se mine ben. Jeg kan se, at mange af mine venner også har disse plamager på benene. Findes der noget, der kan hjælpe mig med at få dem væk? Og ikke mindst: Hvad kan jeg gøre for at undgå at få flere?

Jeg vejer 68 kg og måler 1,64 m, så jeg er jo lidt for tung. Jeg bevæger mig en del og når i gennemsnit over de anbefalede 10.000 skridt om dagen i fornuftigt fodtøj. Dyrker desuden yoga og Body SDS, når der ikke er coronalukket.

Bente Klarlund Pedersen: Blodsprængninger, også kaldet karsprængninger, opstår, når små fine blodkar forvilder sig op i det øverste lag af huden, hvor de ikke har nogen funktion. De ses som rødmen eller spindelvævslignende streger. De optræder ofte i ansigtet, men også andre steder på kroppen, for eksempel på benene som hos dig. For de fleste er der primært tale om et kosmetisk problem.