SSI anbefaler coronapas hele sommeren

To redskaber har de seneste måneder vist sig yderst effektive til at holde epidemien under kontrol. Det er podepindene, der i hver dag graver rundt i flere hundrede tusinde næsebor.

Og så er det truslen om at blive lukket ned, der hænger over hovedet på kommuner, hvor smittetal nærmer sig bestemte grænser. Men når sommeren kommer, er der ikke så meget aktivitet på skoler og uddannelsesinstitutioner at lukke ned for, da de holder lukket i forvejen, og derfor vil effekten af dette redskab aftage.

Derimod vil kravet om coronapas opretholde folks villighed til at lade vatpinden køre rundt i næsesvælget et par gange om ugen. Og derfor er coronapas et afgørende redskab i epidemihåndteringen hen over sommeren. Sådan lyder logikken i et nyt notat fra Statens Serum Institut, der er skrevet op til mandagens forhandlinger om næste fase af genåbningen af Danmark.

»I sommerperioden vil automatiske nedlukninger få mindre effekt pga. skolesommerferien, og der forventes samtidigt en nedgang i test pga. færre screeningstest i uddannelsessystemet. Det betyder, at vi mister nogle af de effektive redskaber i epidemihåndteringen, nemlig hyppige test og lokale nedlukninger. På den baggrund vurderer SSI, at det henover sommeren bliver vigtigt at bibeholde coronapas for at understøtte fortsat testning blandt grupper, der ikke er vaccinerede«, skriver Statens Serum Institut i notatet, som Politiken har læst.