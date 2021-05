Genåbningsaftalen kan udlægges på to måder. Men én ting står klart

Hvis frihedselskende, coronaaggressive, virustrætte danskere har en idé om, at livet med mundbind og coronapas er statsminister Mette Frederiksens (S) forsøg på at dressere og undertrykke borgerne og holde nationen i et stramt coronagreb på ubestemt tid, viser nattens næste skridt i genåbningen af nationen, at de tager fuldkommen fejl.

For den største nyhed i den politiske aftale, der involverer stort set alle partier på Christiansborg, er det faktum, at både mundbind og coronapas forsvinder. Krav om mundbind er en saga blot i slutningen af august, når dem, der ønsker det, er færdigvaccinerede. Sådan som vaccinekalenderen ser ud lige nu. Krav om coronapas udstyres af politikerne i næste måned med en solnedgangsklausul, som er det tidspunkt i sensommeren eller efteråret, hvor passet forsvinder for andet end turisme og rejser.

Ellers kan nattens aftale udlægges på to måder. Som den store normaliserende genåbning, som borgerlige politikere med den konservative partileder Søren Pape Poulsen i spidsen omtaler den:

»Hvis man tager et blankt stykke papir, så vil der stå, at fra 21. maj er natklubber og diskoteker lukket. Men alt andet er åbent, dog med nogle restriktioner,« som han ved midnatstid proklamerede.