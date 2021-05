Kontakttallet er 1,1: Epidemien er fortsat let stigende

Kontakttallet for coronavirus er i denne uge beregnet til 1,1, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Det er på samme niveau som i sidste uge.

Et kontakttal på 1,1 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre. Det betyder altså, at epidemien vokser.

»Danmark er et godt sted på grund af en massiv testkapacitet og effektive indsatser ved lokale smitteudbrud. Det er særligt vigtige værktøjer nu, hvor flere snart vender fysisk tilbage på arbejdspladsen«, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

Han henviser til, at Folketinget natten til tirsdag blev enige om en ny genåbningsaftale, som med undtagelse af natklubber og diskoteker genåbner den resterende del af samfundet. Som en del af aftalen er der lagt op til, at hjemsendte ansatte i offentlige og private virksomheder i højere grad kan begynde at vende tilbage til jobbet.

Kontakttallet – også kendt som smittetrykket – er bagudskuende, fordi det udregnes ved at se på smittetilfælde, der har fundet sted. Tallet er beregnet ud fra smittesituationen for halvanden uge siden og bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se på, hvordan smitten udvikler sig i samfundet. Tallet siger til gengæld ingenting om, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet. For eksempel var kontakttallet på 1,3 i juli sidste år, hvor der var mellem 10 og 50 smittetilfælde om dagen.

Ud over kontakttal kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne. I løbet af de seneste uger har smitten været stigende, efter at samfundet er genåbnet.

ritzau