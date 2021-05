Fire eksperter giver deres bud: Bør unge og unge voksne lade sig vaccinere mod covid-19?

Overlæge på BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet, professor i pædiatrisk vaccinologi og infektionsepidemiologi på Københavns Universitet.

»Jeg synes desværre lidt, at verden, herunder Danmark, til tider har glemt at tænke sig om under coronakrisen. Vi gør ting, vi normalt aldrig ville gøre. Tester raske eksempelvis. Og nu skal vi vaccinere teenagere og unge voksne, der ingen individuel fordel har af vaccinen. Uden først at stoppe op og dokumentere, at der faktisk er behov for at vaccinere unge voksne, unge eller børn«.